تيار الفجر في يوم القدس: المقاومة هي الرد المنطقي والموضوعي

رأى “تيار الفجر”، في بيان في “يوم القدس العالمي”، إن “المخطط المرسوم لتصفية القضية الفلسطينية يواجه في يوم القدس معطيات مغايرة تستند الى روح الجهاد والمقاومة التي بثها الداعي الى إحياء يوم القدس الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمه الله، وتستند أيضا الى الدعم الدائم والمتواصل للجمهورية الإسلامية الإيرانية لكل حركات الجهاد والمقاومة ضد الصهاينة وأسيادهم الدوليين، وهذا ما جعل ميدان المواجهة أكثر إتساعا من ذي قبل ، ونقل المواجهة الى مستوى دولي أعلى ظهرت فيه عدوانية الولايات المتحدة الأميركية بشكل أوضح وأفصح”.

وأضاف: “في يوم القدس العالمي، تفخر أمتنا بوجود مقاومة تمثل النواة الصلبة التي تزرع الرعب والخوف في عقول الصهاينة قبل قلوبهم ، وتهدد المناعة الأمنية للكيان الصهيوني وتشكل الرد المنطقي والموضوعي على التكالب الصهيوني – الأميركي ضد الأمة الإسلامية عموما والشعب الفلسطيني خصوصا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام