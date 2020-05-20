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May 20 2020 - 15:56

7 قتلى بينهم جنديان في مكمن مسلح في شمال بوركينا فاسو

منذ 1 ساعة 20 May، 2020
بوركينا فاسو
أخبار دولية - بوركينا فاسو

قتل 7 أشخاص، بينهم جنديان، في هجوم مسلح استهدف الإثنين دورية عسكرية في شمال بوركينا فاسو وتبنته “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، بحسب ما أفادت تقارير أمنية أمس.
وقال مسؤول أمني لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن “وحدة من المفرزة العسكرية لمنطقة بان (مقاطعة لوروم) تعرضت لهجوم أثناء تسييرها دورية في هذه المنطقة، لقد قتل جنديان وخمسة مدنيين”.
لكن مسؤولا امنيا آخر أوضح أن القتلى المدنيين هم في الواقع “متطوعون للدفاع عن الوطن كانوا مع الوحدة العسكرية خلال تنفيذها مهمة تسيير دورية في المنطقة”.
وأضاف: “لقد أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح في المكمن”.

المصدر: ا ف ب

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