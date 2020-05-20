العدو الاسرائيلي ينقل أسيرا فلسطينيا الى العزل على الرغم من إضرابه عن الطعام

نقلت إدارة معتقل “النقب الصحراوي” الصهيوني الأربعاء الأسير الفلسطيني سامي جنازرة (47 عاما) إلى عزل سجن “أيلا”، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ عشرة أيام، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” إن “إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة النقل المتكرر بحق الأسير المضرب عن الطعام، في محاولة لإنهاكه وثنيه عن الاستمرار في مواجهته لسياستها، ومنها سياسة الاعتقال الإداري”، وحمل “إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، خاصة مع استمرار انتشار الوباء واستمرار إجراءاتها بوقف زيارات المحامين والعائلات”.

ولفت النادي الى أن “إضراب الأسير جنازرة هو الإضراب الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016″، وأشار إلى أنه “معتقل منذ شهر أيلول/سبتمبر 2019 وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري ومدتهما أربعة شهور”.

يُشار إلى أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار في محافظة الخليل، وقد اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع.

المصدر: فلسطين اليوم