تحطم مقاتلة أمريكية “إف-35” في ولاية فلوريدا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية الأربعاء، عن تحطم مقاتلة الجيل الخامس “إف-35″، في ولاية فلوريدا، ونجاة الطيار بعد قفزه بالمظلة قبل سقوط المقاتلة. وقالت قيادة قاعدة “إيغلين” في فلوريدا، في بيان نشرته على صفحتها في “تويتر”، إن الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المقاتلة “إف-35” لم تكن مزودة بالأسلحة. وأوضح البيان أن الطيار تمكن من القفز بمظلته وتم نقله إلى المستشفى، وأن حالته مستقرة. هذا ولم تعلن قيادة القاعدة عن تفاصيل وأسباب تحطم المقاتلة. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في فلوريدا خلال أقل من أسبوع، حيث تحطمت قبل أيام مقاتلة من طراز “إف-22” تعود للقاعدة العسكرية نفسها.

المصدر: روسيا اليوم