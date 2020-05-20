ما خطورة “كوفيد-19” على مرضى السرطان؟

كشف الطبيب الجراح مارتن آدمز ، كيف يؤثر “كوفيد-19” في تطور حالة المرضى المصابين بأمراض السرطان.

وأشار االجراح آدمز، في حديث لموقع E1.ru، إلى أنه جمع المرضى المصابين بالسرطان وخضعوا للعلاج الكيميائي وهم في مجموعة الخطر، وقال “إذا كان الشخص السليم تماما، يتمكن من تحمل عدوى “كوفيد-19” دون أعراض أو في شكل خفيف، فإن المريض الذي خضع للعلاج الكيميائي يصاب بالشكل الحاد من “كوفيد-19″ مع مضاعفات عديدة”.

وأضاف، بأن “كوفيد-19” خطر جدا للمصابين بسرطان الدم والمعدة والكبد والأمعاء. كما أن هناك خطر إصابة مرضى السرطان الذين خضعوا لعملية جراحية بعدوى “كوفيد-19”. وقال “إذا كان السرطان قد بلغ المرحلة الثالثة، فإن عمر المريض لن يطول اكثر من نصف سنة. وإذا أصيب مريض السرطان بـ “كوفيد-19″ الذي يصيب أنسجة الرئة، فإن ما بقي من عمره سيكون أقل من ذلك بكثير”.

وقال مؤكدا، إذا أصيب بـ “كوفيد-19” المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي والغدة الدرقية في المرحلتين الأولى والثانية، فإن فرص شفائهم من “كوفيد-19″، تكون جيدة.

المصدر: روسيا اليوم