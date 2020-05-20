مصلحة الصحة جنوبا : 33 حالة شفاء في صور وقضاء صيدا وجزين

واصلت مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي بشخص رئيسها الدكتور جلال حيدر مواكبة مستجدات وتطورات حالات عدوى كوفيد 19 المستجد على صعيد الاقضية التابعة لها في صيدا، صور وجزين، على مستوى القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاقها، وبدء المرحلة الثالثة من عودة المغتربين اللبنانيين لاسيما الجنوبيين منهم ، إلى جانب الاهتمام بالحالات الإيجابية والمشتبه بها بين صفوف المواطنيين المقيمين وعملية تقصي المخالطين لهم.

واكد حيدر في بيان ” أن المصلحة تواصل بالتنسيق مع طبابة الاقضية في صيدا، صور وجزين بالتعاون مع الصليب الأحمر والبلديات والأجهزة الأمنية متابعة مستجدات وتطورات حالات عدوى كوفيد 19 المستجد بين المقيمين في البلدات والقرى الجنوبية والمغتربين الذين يتوافدون تباعا الى لبنان”، قائلاً “عداد حالات العدوى في جزين سجل شفاء إصابتين من اصل 4، أما في قضاء صيدا فقد بلغت حالات الشفاء 12 من 15 حالة إيجابية ، فيما وصل عدد الحالات الإيجابية في صور الى 39 تعافت 19منها”.

وأعلن ” أن 968 من المغتربين الوافدين يتم متابعة اوضاعهم في الحجر الصحي” ، واوضح “أن هذه الارقام قابلة للتغير بين لحظة واخرى بسبب قدوم المغتربين من جهة، واعادة الفحوص بشكل دوري للتثبت من تغير النتيجة من ايجابي الى سلبي”، مناشداً”المواطنين اتباع الإرشادات الوقائية بدءا من التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات وغيرها من الشروط التي علينا لزاما التقيد بها، كي لا نقع في المحظور ويتم عزل بعض المناطق في الجنوب” ، مؤكدا أن “محاضر ضبط سيتم تسطيرها بحق المخالفين للحجر المنزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام