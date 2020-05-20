تعميم لوزير المال عن المعاملات المقدمة إلى دائرة صرف معاشات التقاعد

أصدر وزير المال غازي وزني تعميما يتعلق بالمعاملات المقدمة إلى دائرة صرف معاشات التقاعد، جاء فيه:

“استناداً إلى التعميم الرقم 668/ص1 تاريخ 11/3/2020، واستنادا إلى قرار الحكومة بإعادة تسيير الأعمال في الإدارات العامة إنما ضمن ضوابط معينة يحددها الوزير حرصا على عدم إعادة انتشار عدوى فيروس الكورونا المستجد.

ومنعا للاكتظاظ في الدوائر التي تستقبل عدداً كبيرا من المراجعين لا سيما دائرة صرف معاشات التقاعد. وبناء على نجاح آلية متابعة الأعمال في فترة التعبئة العامة من خلال استلام المعاملات عبر البريد، وحفاظاً على سلامة المراجعين من جهة، وحرصاً على المحافظة على قدرة الدولة اللبنانية على احتواء المرض من جهة ثانية.

تعلن وزارة المال الاستمرار بتطبيق التعميم الرقم 668/ص1 تاريخ 11/3/2020 في ما يتعلق بالمعاملات المقدمة إلى دائرة صرف معاشات التقاعد (إعادة تخصيص، طلبات تعديل وضع عائلي، تعديل أرقام حسابات توطين، إفادة معاش تقاعدي، طلب دفتر تقاعدي وغيرها)، باستثناء المراجعات والاستفسارات الاستثنائية التي لا يمكن حلها من دون الآلية السابقة.

تستقبل كافة الطلبات عبر بريد الليبان بوست، كما عبر أرقام الهاتف المذكورة أدناه أو عبر البريد الالكتروني الخاص بدائرة صرف معاشات التقاعد:

دائرة صرف معاشات التقاعد :

pension@finance.gov.lb

01/610742 -3-4-5

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام