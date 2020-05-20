مذكرة توقيف وجاهية بحق مازن حمدان وصراف وغيابية بحق صراف متوار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2020 - 12:52

مذكرة توقيف وجاهية بحق مازن حمدان وصراف وغيابية بحق صراف متوار

منذ 40 mins 20 May، 2020
القضاء اللبناني
لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وبحق الصراف (وسام س.)  في ادعاء النيابة العامة المالية ضدهما وضد آخرين بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الاموال، وقرر ترك الصراف (وليد و.)  لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وترك الصرافين (مازن ف.) و(ماهر ص.)  لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الصراف (عبد الرحمن م.) المتواري عن الانظار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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