الطقس غدا الخميس غائم مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة لمصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بالحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال افريقيا تستمر بالسيطرة على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الجمعة مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار ب 10 درجات تقريبا.

ملاحظة: نحذر من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علما ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و 27 درجة على الساحل.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بالحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 32 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية، ناشطة احيانا ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية