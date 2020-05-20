الأمن العام: توقيف 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه “في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية وبناء لإشارة المدعي العام المالي، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين (أ.ج.ع) و (ب.م.ض) يملكان محلا لبيع المعجنات في مدينة طرابلس، (أ.م.ش) يملك محلا لبيع التبغ في مدينة بعلبك و(و.ح.ح) يعمل كصراف متجول في مدينة بعلبك، لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص.

كما ضبطت الدوريات كمية من العملات المتداول بها، وبمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم محل بيع التبغ بالشمع الأحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام