غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 35 mins
20 May، 2020
المصدر:
اخبار امنية وحوادث
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