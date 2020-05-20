مقتل سبعة جنود في سلسلة هجمات ارهابية في نيجيريا

قتل سبعة جنود في سلسلة هجمات ارهابية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان، وقال مصدر أمني إن مقاتلين في جماعة تابعة لتنظيم داعش شنوا مساء الإثنين هجوما على مدينة دابشي في ولاية يوبي مما أسفر عن معارك بينهم وبين الجيش أوقعت قتيلا وثلاثة جرحى في صفوف الجيش.

ودابشي هي المدينة التي شهدت في شباط/ فبراير 2018 اختطاف مسلحين يعتقد انهم ينتمون إلى داعش في غرب أفريقيا أكثر من 100 طالبة، وبفضل مفاوضات مع الحكومة، تم لاحقا الإفراج عنهن جميعا باستثناء طالبة مسيحية واحدة لا تزال مختطفة لأنها رفضت على ما يبدو التخلي عن دينها، وقال مصدران أمنيان وشهود عيان إن الارهابيين نهبوا متاجر وأحرقوا منزل زعيم محلي قبل أن يتدخل الجيش لصدهم مدعوما بعناصر من مجموعات الدفاع الذاتي.

وفي هجوم ثان وقع يوم الإثنين أيضا قرب قرية مازا قتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم وإطلاق نار أعقب التفجير، بحسب مصادر أمنية، وفي ولاية بورنو المجاورة فجرت امرأتان نفسيهما في كوندوغا مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر في ميليشيا تقاتل داعش بحسب مصدر أمني، وهذا الهجوم الذي وقع أيضا يوم الإثنين يحمل بصمات جماعة بوكو حرام التي انشق عنها لاحقا تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية