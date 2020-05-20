كورونا في السودان.. 137 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان يوم الثلاثاء، تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2728 حالة، بينها 111 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 286 شخصا.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت السلطات السودانية عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء 19 مايو، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: وكالات