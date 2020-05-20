موسكو: يجب التعاون مع دمشق بشأن نقل المساعدات إلى سوريا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلا من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، مخاطبا الدول الغربية: “لا تضيعوا الوقت في محاولة لإعادة فتح المعابر المغلقة. ومن الضرورة مناشدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العمل مع دمشق لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر المعابر الحدودية المفتوحة وعبر الأراضي السورية ذاتها”.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى المناطق خارج سيطرة السلطات السورية كانت مؤقتة.

ودعا المندوب الروسي الدول الغربية إلى “الكف عن الاسترشاد باعتبارات الفوائد الجيوسياسية التي لا علاقة لها بالمبادئ الإنسانية”.

ودعا مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة إلى استئناف استخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا لنقل المساعدات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في يوليو 2014. وفي يناير الماضي مدد مجلس الأمن سريان القرار لمدة نصف السنة مع تقليص عدد المعابر من 4 إلى 2.

ودعت موسكو مرارا للتخلي عن هذه الآلية لنقل المساعدات نظرا لعودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: وكالات