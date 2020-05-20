الصفدي: ضم “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، أن ضم الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة “خرق للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”.

وشدد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية “السلام” في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على أن “حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة”.

واستعرض الطرفان “الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي أكد الصفدي أنه إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية”.

كما أكد الصفدي وملادينوف “ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي”.

المصدر: وكالات