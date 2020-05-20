مصر تعلن تطورات تشييد أكبر متحف في العالم

أعلن مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير عيسى زيدان أن حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها في المتحف بلغت 96%.

وأشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنه تم نقل أكثر من 51 قطعة أثرية إلى المتحف من مختلف محافظات الجمهورية، تم ترميم 49 ألف قطعة منهم وأصبحت جاهزة للعرض.

وقال زيدان إنه بالرغم من تأجيل افتتاح المتحف الذي كان مقررا هذا العام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، فإن العمل بداخله مستمر مع أخذ كل الاحتياطات وسبل الوقاية.

وأوضح أن الأعمال الإنشائية وتشطيب القاعات ووضعها على الدرج العظيم وتجهيز واجهات العرض قد تم الانتهاء منها بنسبة 80 بالمئة.

وأضاف أنه حتى الآن تم نقل أكثر من 51 ألف قطعة أثرية إلى المتحف من مختلف محافظات الجمهورية، تم ترميم 49 ألف قطعة منها وأصبحت جاهزة للعرض.

وأكد أن “مجموعة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، والتي ستعرض بشكل كامل في المتحف لأول مرة، حيث أوضح أن المتحف استقبل 5300 قطعة من مجموعة آثار الملك توت عنخ آمون، تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من 5200 قطعة منهم، وهناك نحو 200 قطعة أخرى في حالة ممتازة يعرضون في المتحف المصري بميدان التحرير، لا يحتاجون لترميم، وسيتم نقلهم للعرض مباشرة”.

ويقع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على بعد مسافة قليلة من أهراماتها الشهيرة، وتطمح مصر بعد افتتاحه إلى تحويل هذه المنطقة بالكامل، إلى منطقة سياحية.

وتزيد المساحة الكلية للمتحف عن 117 فدانا، والمبنى نفسه على مساحة 165 ألف متر، وسيعرض بداخله الآلاف من القطع الأثرية الشهيرة، أبرزها التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني، ومجموعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي ستعرض لأول مرة.

المصدر: سبوتنيك