وفاة 75 مصابا بفيروس كورونا في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، تسجيل 75 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 71 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 75 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1726 شخصا، بعد أن كانت 1651 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية 15 مايو 74 حالة، وفي 16 مايو 71، وفي 17 مايو 77، وفي 18 مايو 71,

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 149607 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الثلاثاء 299941 حالة، بينها 2837 وفاة و76130 حالات شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت سابق، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا تشهد استقرارا في كل أنحاء البلاد، مشددة على التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار المرض.

المصدر: وكالات