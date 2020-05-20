المركزي الأمريكي: معدل البطالة قد يبقى في خانة العشرات بحلول نهاية العام

قال إريك روزنغرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، يوم الثلاثاء، إن الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبا ضعيفا مادام القلق بشأن الصحة العامة يساور المستهلكين والعمال.

وأضاف إريك روزنغرن أنه من المرجح أن يبقى معدل البطالة في خانة العشرات حتى نهاية العام.

وتابع قائلا: “إن معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20 بالمئة مع فقدان المزيد من الأمريكيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروس كورونا”.

وأردف رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن بالقول: “مما يؤسف له، أنه حتى بحلول نهاية العام فإنني أتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستويات في خانة العشرات”.

وأوضح أيضا “أنه مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف”.

المصدر: وكالة رويترز