المركزي الأمريكي: معدل البطالة قد يبقى في خانة العشرات بحلول نهاية العام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2020 - 02:08

المركزي الأمريكي: معدل البطالة قد يبقى في خانة العشرات بحلول نهاية العام

منذ 12 mins 20 May، 2020
5ec435104c59b71b0712166d
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال إريك روزنغرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، يوم الثلاثاء، إن الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبا ضعيفا مادام القلق بشأن الصحة العامة يساور المستهلكين والعمال.

وأضاف إريك روزنغرن أنه من المرجح أن يبقى معدل البطالة في خانة العشرات حتى نهاية العام.

وتابع قائلا: “إن معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20 بالمئة مع فقدان المزيد من الأمريكيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروس كورونا”.

وأردف رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن بالقول: “مما يؤسف له، أنه حتى بحلول نهاية العام فإنني أتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستويات في خانة العشرات”.

وأوضح أيضا “أنه مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

علم أميركا

زيادة ضخمة في الوظائف الاميركية ونسبة البطالة ثابتة خلال شباط/فبراير

أعلنت الحكومة الاميركية الجمعة تسجيل زيادة ضخمة في الوظائف خلال شباط/فبراير الماضي فاقت كل الاشهر منذ أكثر من عام، مع تحسن ملحوظ في التوظيف في قطاعات البناء والبيع بالتجزئة والتصنيع. وصرحت وزارة العمل في تقريرها الشهري المرتقب ان ارباب العمل زادوا 313 الف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة الشهر الماضي ...