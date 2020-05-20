الولايات المتحدة تمدد القيود على السفر مع كندا والمكسيك

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تمديد الحظر على السفر غير الأساسي عبر الحدود مع كندا والمكسيك حتى 23 يونيو القادم.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه “لن يسمح بالسفر غير الأساسي حتى تقتنع الإدارة بأنه آمن”.

وأشار وولف إلى أن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع الجانبين الكندي والمكسيكي، اللذين وافقا على ضرورة تمديد القيود في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تمديد الحظر التنقل بين البلدين لمدة 30 يوما.

جدير بالذكر أن حظر السفر غير الأساسي، الذي تم فرضه لمنع انتشار فيروس كورونا كان سينتهي سريانه يوم الأربعاء 20 مايو الجاري.

المصدر: وكالة رويترز