ترامب يدافع عن قراره استخدام عقار لعلاج كورونا رغم ثبوت عدم فعاليته

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قراره استخدام عقار خاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا على الرغم من التحذيرات الطبية، قائلا إن القرار يرجع للأفراد لاتخاذه في هذا الشأن.

وقال ترامب للصحفيين خلال زيارته للكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، إنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين “يعطيك مستوى إضافيا من الأمان”، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي “سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم”.

وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول العقار المذكور للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا “كلوروكين” أو “هيدروكسي كلوروكين” في علاج المصابين بعدوى “COVID-19″، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من صحة اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

المصدر: وكالات