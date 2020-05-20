إعادة فتح اوتوستراد البداوي بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2020 - 00:32

إعادة فتح اوتوستراد البداوي بالاتجاهين

منذ 15 mins 20 May، 2020
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