تعرف على 7 أطعمة لا تتسبب في زيادة الوزن مهما تناولتها بأي كمية

يفضل كثيرون أنواعا معينة من الأطعمة عن غيرها ويفرطون في تناولها، وبالطبع إذا كانت هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فسوف تتسبب في زيادة الوزن.

وبحسب موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي، هناك 7 أطعمة يمكن تناولها باعتياد دون اكتساب الوزن الزائد، لأنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

1- البطاطس المسلوقة

نظرا لاحتوائها على الكربوهيدرات والفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية المهمة، كما أنها تحتوي على نوع معين من النشا يسمى النشا المقاوم الذي يحتوي على نصف السعرات الحرارية للنشا العادي، ما يساعدك على الشعور بالشبع، على عكس البطاطس المقلية تؤدي إلى زيادة الوزن.

2- البيض

البيض هو مصدر كبير للعناصر الغذائية والبروتين، ويحتوي أيضا على عدد قليل من السعرات الحرارية، لذلك لا يؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله.

3- الأسماك

أسماك يعني أحماض أوميغا 3، ونسبة عالية من البروتينات العالية الجودة، وبالتالي الأشخاص الذين يتناولون الأسماك يستهلكون سعرات حرارية أقل بـ11% من الذين يتناولون اللحوم.

4- الطماطم

تحتوي على اللايكوبين، الذي يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى نسبة عالية من الفيتامينات والبوتاسيوم والألياف، وتحتوي على 25 سعرة حرارية فقط.

5- الخيار

يتكون من الماء ويضم 16 سعرة حرارية، لذلك فإن الإفراط في تناوله لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

6- الفراولة

تحتوي على “بالبوليفينول” وهي مادة مضادة للأكسدة، وتعتبر أيضا مصدرا جيدا للألياف والبوتاسيوم، بالإضافة إلى انها تحتوي على 50 سعرة حرارية.

7- الجبن القريش

تحتوي على فيتامين “ب” والكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم والبروتينات، إضافة إلى السعرات الحرارية المنخفضة، لذلك الإفراط في تناولها لا يسبب زيادة الوزن.

المصدر: سبوتنيك