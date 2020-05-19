القاضي أبو سمرا أنهى استجواب حمدان و3 صرافين وأبقاهم موقوفين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2020 - 18:00

القاضي أبو سمرا أنهى استجواب حمدان و3 صرافين وأبقاهم موقوفين

منذ 2 ساعة 19 May، 2020
القضاء
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، انهى استجواب مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، وثلاثة صرافين موقوفين في ادعاء النيابة العامة المالية ضدهم بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الاموال، وقرر ابقاءهم موقوفين إلى يوم غد الاربعاء الى حين عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة وإبداء مطالعتها، على ان يتخذ قاضي التحقيق قرارا اما بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، واما تركهم بسندات اقامة أو بكفالات مالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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