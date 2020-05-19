بالصور .. عملية تحقق اليونيفيل والجيش اللبناني تظهر ان العدو اطلق النار على الراعي داخل الأراضي اللبنانية

علي شعيب – جنوب لبنان

أظهرت عملية التحقق التي أجرتها اللجان المشتركة بين قوات اليونيفيل الدولية والجيش اللبناني من جهة ، واليونيفيل وقوات الإحتلال الصهيوني من جهة أخرى أن جنود العدو الذين اطلقوا النار على أحد رعاة الماشية في مرتفعات كفرشوبا قرب موقع رويسات العلم أصابوه و هو في الأراضي اللبنانية المحررة ويبعد ثلاثة أمتار عن خط الإنسحاب ولم يدخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة متسللا كما ادعى العدو خصوصا وانهم رأوه وهو يرعى مئات رؤوس الماعز .

وما يؤكد هذه النتيجة وقوف الفريق الجغرافي التابع للجيش اللبناني واليونيفيل في مكان إصابة الراعي، ومعروف ان عناصر الجيش لا يخرقون خط الإنسحاب بينما وقف عناصر جيش الإحتلال بعيدا عن هذه النقطة داخل الأراضي المحتلة.

وكان جيش العدو اطلق النار على العامل السوري محمد نور الدين عبد العظيم اثاء رعيه قطيعا من الماشية يعود للبناني اسماعيل ناصر واصيب بجراح خطيرة ثم اقتادوه ونقلوه إلى إحدى مستشفيات حيفا حيث أجريت له عملية عاجلة وعُلم ان حالته الصحية مستقرة .

المصدر: موقع المنار