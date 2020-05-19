اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان 29 غارة على محافظات صعدة، حجة، مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 53 خرقا في الحديدة من بينها تحليق طائرتين حربية وتجسسية و19 خرقا بالمدفعية والصواريخ بأكثر من 123 قذيفة وصاروخا”، وتابع “قصفت قوى العدوان بأكثر من 22 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة سوق الحلقة وفندق الواحة وحارة الضبياني بمدينة الحديدة”، وأشار إلى “استهداف قوى العدوان شمال قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة بـ 8 قذائف مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة”.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان شن 19 غارة على مديريتي الظاهر وشدا وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة”، وتابع “استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى سكانية في منطقة غافرة بمديرية الظاهر”، وأكد “إصابة طفلة بجروح ونفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية”.

ولفت المصدر إلى أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على عزلة بني حسن بمديرية عبس وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة”، وأفاد أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام