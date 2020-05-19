 شمخاني: العالم بات لا يطيق البلطجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، أن “العالم وتأسيا بالشعوب الحرة والمقاومة بات لا يطيق البلطجية”، مبينا ان “المساعي الامريكية لاستمرار الحظر التسليحي ضد ايران سيواجه برد روسي وصيني حاسم مما سيجبر شركاء امريكا اعادة حساباتهم”. وكتب شمخاني في تغريدة على صفحة الخاصة في تويتر ان “نهاية هذا الطريق لن يكون سوى انهيار الاحادية”. وكان وزير خارجية امريكا قد اعلن مطالبة بلاده بتمديد الحظر التسليحي ضد ايران وفق المادة 2231 الفقرة 11 ولكن روسيا والصين وعدد من الدول الاوروبية وايران اكدوا على رفضهم ذلك، وان الولايات المتحدة لم تعد شريكا في الاتفاق النووي وانسحبت منه رسميا .

المصدر: ارنا