بيدرسون: اجتماع اللجنة الدستورية بشأن سوريا أمر مستحيل بسبب خلافات الأطراف

أعلن مبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن عقد اجتماع عبر الإنترنت للجنة الدستورية بشأن سوريا “لم يكن ممكنا بسبب الخلافات بين الأطراف”. وقال بدرسون في مؤتمر صحفي في جنيف “ناقشنا مع الرئيسين المشاركين الفرصة لعقد مؤتمر عبر الإنترنت. كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية. كانت هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالأمن وموضوعات أخرى. لذا فإنه مع موقفهم هذا، أخشى أن عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية غير ممكن”. وأكد المبعوث الخاص، بأن الرؤساء المشاركين وافقوا على عقد اجتماع مباشر في جنيف بمجرد أن يسمح الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا. وأضاف بيدرسون “بمجرد أن يسمح الوضع المتعلق بالوباء، اتفقوا على القدوم إلى جنيف ووافقوا على البرنامج الكامل للاجتماع المقبل. لقد أجرينا مناقشة مستفيضة حول ذلك. آمل أنه عندما يسمح الوقت ، سيجتمعون في جنيف وسنجري مناقشة جيدة وموضوعية”.

المصدر: سبوتنيك