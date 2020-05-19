سلطات بنغلاديش تبدأ بإجلاء 2 مليون شخص بسبب اقتراب إعصار “أمبان”

أوعزت سلطات بنغلاديش الثلاثاء، بالبدء في إجلاء ما يقرب من 2 مليون شخص بسبب اقتراب إعصار “أمبان”، وفقًا لصحيفة “سيتي نيوز”. وقال سكرتير وزارة إدارة الكوارث شاه كمال “طُلب من إدارة المقاطعة في 19 من أكثر المناطق الساحلية الجنوبية الغربية تعرضًا للخطر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ الأرواح”. وأشار إلى أنه سيتم إجلاء 1.8 إلى 2 مليون شخص إلى مكان آمن، وقد تم بالفعل إعداد أكثر من 13 ألف ملجأ لهم.

ويقع إعصار أمبان ، الذي تشكل يوم السبت في خليج البنغال، على بعد 725 كيلومترًا جنوب – جنوب غرب ميناء بايرا البنغلاديشي. يعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن الرياح يمكن أن تصل إلى سرعة ثابتة قصوى تبلغ 225 كيلومترًا في الساعة، ويمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 245 كيلومترًا في الساعة. وقال خبراء الأرصاد إن الإعصار القوي في خليج البنغال يتجه مباشرة إلى شواطئ بنغلادش والهند ويحمل خطر مدمر للبلدين. ومن المحتمل أن يصل الإعصار إلى شواطئ بنغلاديش يوم 20 أيار/مايو ظهرًا. وفقا لعلماء الأرصاد الجوية، فان الأعصار سيحدث أضراراً وخيمة حتى لو ضعف قبل وصوله إلى اليابسة.

المصدر: سبوتنيك