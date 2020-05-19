لبنان: شقيقان سوريان قضيا غرقا ببركة مياه زراعية في دورس بالبقاع

انتشل عناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية الثلاثاء جثتين لعاملين سوريين قضيا غرقا في بركة مياه في دورس في البقاع اللبناني.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “العاملين السوريين شعبان حكمت أحمد المحمد (23 سنة) وشقيقه فاروق (21 سنة) قضيا غرقا أثناء قيامهما بالسباحة في بركة مياه، ضمن مشروع زراعي حيث يعملان في سهل دورس”.

وتابعت الوكالة “حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثتين، قبل نقلهما إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام