لبنان: شقيقان سوريان قضيا غرقا ببركة مياه زراعية في دورس بالبقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2020 - 14:26

لبنان: شقيقان سوريان قضيا غرقا ببركة مياه زراعية في دورس بالبقاع

منذ 9 mins 19 May، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

انتشل عناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية الثلاثاء جثتين لعاملين سوريين قضيا غرقا في بركة مياه في دورس في البقاع اللبناني.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “العاملين السوريين شعبان حكمت أحمد المحمد (23 سنة) وشقيقه فاروق (21 سنة) قضيا غرقا أثناء قيامهما بالسباحة في بركة مياه، ضمن مشروع زراعي حيث يعملان في سهل دورس”.

وتابعت الوكالة “حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثتين، قبل نقلهما إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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