اليمن: قوى العدوان تحتجز 15 سفينة محملة بأكثر من 410 طن من المواد البترولية

يواصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن احتجاز (15) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (410,728) طن من المواد البترولية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة، بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة 56 يوما .

واوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها الثلاثاء أن “مدة الاحتجاز التعسفي وصلت في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر، وذلك في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها”.

وأشارت الشركة الى ان “العدوان يتجاهل جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.

واكدت الشركة ان “احتجاز العدوان للسفن المحملة بالمواد البترولية يتنافى كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن والتي ادعى فيها أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق”.

وأوضحت الشركة أن “تحالف العدوان يواصل حصار المواطنين اليمنيين عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة الى ميناء الحديدة”، وتابعت ان ذلك يحصل “بالرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش”.

المصدر: موقع انصار الله