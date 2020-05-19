فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر

قرر “مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية” في فلسطين الثلاثاء رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر. وأوضح أنه “سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس”.

وقال المجلس في بيان لهعقب جلسته الطارئة التي عقدها لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا انه “على مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقلص قدر الأمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصا منه على استمرار اعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين”.

واضاف البيان أن “مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر”.

المصدر: فلسطين اليوم