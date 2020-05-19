كورونا في فلسطين.. لا اصابات جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليستقر العدد الاجمالي على 567 إصابة و99 إصابة لازالت نشطة.

واشارت الكيلة الى انه “تم تسجيل 9 حالات تعاف جديدة في فلسطين منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة”.

ولفتت الكيلة إلى أن “59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل و4 حالات في المحافظات الجنوبية قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم