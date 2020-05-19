الطقس:الحرارة تفوق معدلاتها القصوى بـ 10 درجات وتنحسر تدريجيا الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء صافيا الى قليل الغيوم، مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحالة العامة: موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال افريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار بـ 10 درجات تقريبا، وتستمر حتى يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار التدريجي لتعود ضمن معدلاتها اعتبارا من يوم السبت.

ملاحظة: نحذر من اندلاع الحرائق وننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علما ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و37 درجة على الساحل.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استمرار انخفاض الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 36 درجة، فوق الجبال من 22 الى 34 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية، ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و55%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام