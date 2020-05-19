السلطات البولندية تحدد 28 حزيران/يونيو موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي ميخول دفورتشيك، اليوم الثلاثاء، أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بحسب القانون هو 28 حزيران/يونيو. وقال دفورتشيك، على هواء لإذاعة البولندية “28 حزيران/يونيو هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، متمنيا الالتزام بالمواعيد النهائية الأخرى التي يتطلبها القانون “. وتابع “إجراء الانتخابات في وقت لاحق سيؤدي إلى أن الجمهورية ستبقى دون رئيس بعد 6 آب/أغسطس”. هذا ويعتبر حاليا موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية الدورية في البلاد مسألة بالغة الأهمية، ومن المتوقع إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أيار/مايو.

وتنتهي صلاحيات الرئيس البولندي الحالي، أنجي دودا، في صيف 2020، ووفقا لدستور البلاد يتعين إجراء الانتخابات الجديدة خلال الربيع. ويتصدر الرئيس المحافظ دودا حاليا، الاستطلاعات، حيث يسعى لولاية ثانية. ويبحث حزب “القانون والعدالة الحاكم” الذي يدعمه المضي قدما في التصويت بالموعد المقرر، لتعزيز السلطة في وقت الأزمات، ويعتبر أن تأجيل إجراء الانتخابات إلى ما بعد انتهاء الوباء في البلاد سيضعف فرصه في الفوز، لأن الآثار المترتبة عليه ستكون أكثر ألما.

المصدر: سبوتنيك