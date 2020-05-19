نمير: أمور المتعاقدين في التعليم المهني في طريق الحلحلة

أكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم التقني والمهني الأستاذ وليد نمير في بيان أنه “بعد التواصل مع مستشار وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ خالد الحسين كان تأكيد منه أن أمور المتعاقدين في التعليم المهني في طريق الحلحلة، وقريبا سيتم صرف الدفعة الأولى من العقد ومن ثم سيصار إلى احتساب العقد كاملا للأساتذة بسبب عطلة كورونا”.

وشكر نمير وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ومستشاره خالد الحسين والمديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري وكل من يعمل لأجل الأساتذة المتعاقدين أصحاب الحقوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام