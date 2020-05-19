المكسيك تسجل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والوفيات تصل إلى 5332

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى اكثر من 51 ألفا بالإضافة إلى 5332 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان “إن البلاد سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 155 حالة وفاة يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633”.

وأفادت خطة العودة إلى الوضع الطبيعي التي قدمها يوم الأربعاء الماضي، الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووزيرة الاقتصاد غراسييلا ماركيز، بأن عددا خاصا من البلديات، تسمى “بلديات الأمل” ستتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعي في غضون الـ15 يوما القادمة تحت مراجعة قوية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك