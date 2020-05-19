ترامب هدد بتعليق تمويل منظمة الصحة بصورة دائمة إذا لم تجر إصلاحات خلال 30 يوما

هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بتعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظمة الأممية، خلال 30 يوما “تحسينات جوهرية كبيرة”.

وكانت إدارة ترامب علقت في منتصف نيسان الماضي بصورة موقتة تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجد وبسوء إدارة الأزمة التي تسببت بها.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنه “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة سأحول تجميدي الموقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية