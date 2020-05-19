جونز هوبكنز: عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ينخفض 759

سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الإثنين في الساعة 30،20 (30،00 ت غ الثلاثاء).

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرها بالتيمور أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية