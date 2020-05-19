كيان العدو: 22 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2020 - 06:22

كيان العدو: 22 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 19 May، 2020
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