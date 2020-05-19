المحكمة العليا الباكستانية: فيروس كورونا ليس وباء في البلاد

أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا يلزم الحكومة برفع القيود عن قطاع الأعمال، معتبرة أن فيروس كورونا لا يمثل وباء في البلاد.

ويقضي قرار المحكمة بإعادة فتح المحلات التجارية إن لم تكن لدى السلطات الصحية أي اعتراض، وكذلك رفع القيود المفروضة على الأعمال التي تفتح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن باكستان سجلت 42125 حالة إصابة بفيروس كورونا و903 وفيات، لكن البلاد شهدت زيادة كبيرة في تلك الأعداد هذا الشهر.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الزيادة في الإحصاءات أقل من التقديرات السابقة، وسمح الأسبوع الماضي بفتح الأسواق في إطار الرفع التدريجي للقيود.

وانتقد الأطباء قرار إعادة الفتح، معبرين عن قلقهم إزاء احتمال انتشار الفيروس بسرعة ليفوق قدرات منظومة الرعاية الصحية.

المصدر: وكالة رويترز