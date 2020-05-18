جمعية تجار صور تعتذر عن افتتاح الأسواق ليلا

اعلنت جمعية تجار صور في بيان انه “التزاما منها بقرار التعبئة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين، تعتذر عن فتح الأسواق كما جرت العادة في السنوات الماضية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بعد الإفطار بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد من جراء فيروس كورونا المستجد”.

ودعت الجمعية في بيانها الى “الإلتزام بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية لجهة فتح المؤسسات، مهنّئة التجار والمواطنين بعيد الفطر على أمل أن يحل الأمن والأمان على الجميع وتنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل”.

وشكرت كل من “حاول جاهدا العمل على تحقيق مطالب التجار بفتح الأسواق ليلا وعلى رأسهم قيادة حركة أمل في إقليم جبل عامل وبلدية صور، الا أن الظروف القاهرة حالت دون تحقيق المرتجى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام