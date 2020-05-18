باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 41.1 ألف حالة

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 42125 حالة، بعد تسجيل 1974 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار بيان نشر على موقع حكومي خاص بمتابعة تفشي جائحة كورونا، إلى أن معظم حالات الإصابة (16377) تم رصدها في إقليم السند بجنوب البلاد.

أما بقية الإصابات فتوزعت على النحو التالي:

– العاصمة إسلام آباد (997).

– بنجاب (15346).

– خیبر بختونخوا (6061).

– بلوشتان (2692).

– غلغت-بلتستان (540).

– آزاد كشمير (112).

وأكد الموقع الحكومي وفاة ما لا يقل عن 903 من المصابين بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 11922 بعد تسجيل شفاء 581 حالة منذ يوم الأحد.

المصدر: روسيا اليوم