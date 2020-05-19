بومبيو وماس يبحثان مكافحة كورونا والأزمة الأوكرانية وقضية إيران

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، ونظيره الألماني، هايكو ماس، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، مكافحة جائحة فيروس كورونا وقضية إيران وتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن بومبيو وماس “ناقشا الجهود الحالية لمكافحة COVID-19″.

كما تطرق الجانبان، حسب البيان، إلى التنسيق الأمريكي الألماني بشأن دائرة من التحديات العالمية للتصدي لعدوان روسيا المستمر في أوكرانيا وردع التصرفات المزعزعة للاستقرار من قبل إيران في الشرق الأوسط”.

وتشهد أوكرانيا، منذ العام 2014، أزمة سياسية عسكرية مستمرة شرق البلاد عقب إعلان سلطات منطقة دونيتسك ولوغانسك إنشاء جمهوريتين في أراضيهما رفضا لانقلاب على السلطة في كييف في فبراير العام ذاته.

وعلى خلفية الانقلاب في كييف، عاد القرم إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014، صوت من خلاله أكثر من 95% من سكان شبه الجزيرة لصالح العودة إلى “الوطن الأم”، غير أن معظم دول العالم، وبالدرجة الأولى الدول الغربية، رفضت الاعتراف بنتائج الاستفتاء.

المصدر: وكالات