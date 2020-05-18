تركيا تسجل تراجعا لافتا للوفيات والإصابات اليومية بكورونا وعدد الحالات يتجاوز 150 ألفا

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، تراجعا لافتا للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلا أن حصيلة الحالات العامة تجاوزت عتبة الـ150 ألف إصابة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الاثنين، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1158 ليصل إلى 150593 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 14 مايو 1635 حالة، وفي 15 مايو 1708، وفي 16 مايو 1610، وفي 17 مايو 1368.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4171 شخصا إثر رصد 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 14 مايو 55، وفي 15 مايو 48، وفي 16 مايو 41، وفي 17 مايو 44.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 111577 شخصا بعد تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 74%.

وأكد وزير الصحة التركي استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، داعيا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

المصدر: وكالات