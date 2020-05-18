اجراء فحوصات الـ pcr لعدد من بلدات اقليم الخروب غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2020 - 21:22

اجراء فحوصات الـ pcr لعدد من بلدات اقليم الخروب غدا

منذ 35 mins 18 May، 2020
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لبنان

اعلن النائبان محمد الحجار وبلال عبدالله، أن “خلية الأزمة في إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، قد حددت مواعيد إجراء فحوصات “كورونا” التي تجريها، بالتنسيق مع وزارة الصحة، الفرق المتخصصة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ليوم غد الثلاثاء في عدد من قرى إقليم الخروب على الشكل التالي:
الوردانية: الساعة 9,30 صباحا
مزبود: الساعة 10,30 صباحا
عانوت: 11,45 ظهرا
شحيم: 12,45 ظهرا
البرجين: 2,45 ظهرا
برجا: 3,30 بعد الظهر

والفحوصات سوف تكون محصورة بالأسماء التي حددتها خلايا الأزمة في البلدات المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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