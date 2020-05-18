293 فحص PCR للطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في مستشفى القبيات وأهالي البلدة وأبناء بلدات مجاورة

تم اليوم في مستشفى “سيدة السلام” للراهبات الانطونيات في القبيات، وبتنظيم من خلية الازمة في البلدة، وبالتنسيق مع الإدارة الطبية في المستشفى، إجراء 293 فحص PCR للطاقم الطبي والتمريضي وللعاملين في المستشفى وأهالي بلدة القبيات وأبناء عدد من البلدات المجاورة: البيرة، السنديانة، عكار العتيقة، عندقت، شدرا، المشتى، أكروم، رماح، منجز ورحبة.

وأجرى هذه الفحوصات فريق من مختبرات Laboratoire Mérieux في بيروت الذي اخذ 93 عينة سيتم فحصها واصدار نتائجها، فضلا عن 200 عينة إضافية أخذها فريق طبي وتمريضي من مختبر مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت وبدعم مالي من خلية الأزمة في القبيات بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية.

وساعد في التنظيم شباب من فريق الرصد التابع لخلية الأزمة في القبيات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام