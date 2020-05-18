العدو الاسرائيلي ينقل أسيرا فلسطينيا مضربا عن الطعام الى زنازين “العزل”

أفاد نادي الأسير الفلسطيني” الاثنين أن “إدارة معتقل النقب الصحراوي الصهيوني نقلت أمين سرّ حركة فتح في مخيم الفوار الأسير سامي جنازرة (47 عاما) إلى زنازين العزل”، وذكر ان “الاسير مضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام، رفضا لاعتقاله الإداري”.

وقال النادي إن “هذا هو الإضراب الثالث الذي يخوضه الأسير جنازرة منذ عام 2016 ضد اعتقاله الإداري”، ولفت الى أنه “معتقل منذ شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقد صدر بحقه أمرّي اعتقال إداري مدة كل منهما أربعة أشهر”.

وحمل النادي “إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير جنازرة”، وأكد أن “سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اعتقال الفلسطينيين إداريا رغم استمرار انتشار فيروس كورونا، كما جددت أوامر اعتقال إداري لغالبية الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم