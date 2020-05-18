نتائج فحوصات ال PCR للاشخاص ال17 من ابناء جديدة القيطع سلبية باستثناء حالتين ايجابيتين

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان نتائج فحوصات ال PCR الخاصة بالاشخاص ال17 من ابناء بلدة جديدة القيطع التي اجريت لهم من جديد من قبل وزارة الصحة في مستشفى الحريري الجامعي في بيروت، بينت ان حالتين فقط ايجابية، وجاءت نتائج باقي العينات سلبية.

ويشار الى نتائج العينات التي كانت اجريت في مستشفى الروم لنفس الاشخاص يوم الاحد اتت ايجابية.

وتبعا للمعطيات الجديدة سيتم اعادة الاوضاع الى طبيعتها في البلدة مع الاستمرار بالتزام المعايير الصحية التي فرضتها التدابير لمواجهة فيروس كورونا .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام