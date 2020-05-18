معدلات الوفيات والإصابات في هولندا وبلجيكا جراء تفشي وباء كورونا تستمر بالانحسار

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تراجعا ملحوظا في معدل الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من بلجيكا وهولندا، إذ أعلنت السلطات الصحية في الدولتين عن وفاة مايقارب الـ 40 شخصاً منذ يوم أمس، ما يرفع الإجمالي إلى 9080 و5694 حالة وفاة على التوالي في البلدين.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، “توفي 28 شخصاً، خلال الساعات الماضية، وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 23 آذار / مارس الماضي، ليبلغ إجمالي الضحايا حنى الآن 9080.”

معظم معدل الوفيات الجديدة سجلت في المستشفيات بـ 16 وفاة، بينما أعلنت دور رعاية المسنين عن وفاة 12 شخصاً.

المصدر: سبوتنيك