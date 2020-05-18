“تجمع العلماء”: كما سقط “17 أيار” سيسقط مشروع المحور الأميركي الصهيوني

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان إن “الدول المرتبطة بالمحور الأميركي تتكالب لإسقاط محور المقاومة المنتصر في 25 أيار 2000 وفي تموز 2006 وفي حروب غزة الأربعة من خلال فرض سرقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأكد التجمع في بيان له الاثنين بمناسبة ذكرى “اتفاق 17 أيار” انه “كما سقط السابع عشر من أيار سيسقط مشروع المحور الأميركي الصهيوني الرجعي العربي وسينتصر محور المقاومة”، وتابع “الكيان الصهيوني الذي يسعى محور الشر لحمايته سيكون مصيره المحتوم كما هو الوعد الإلهي الزوال وعودة فلسطين إلى أهلها”.

واشار التجمع الى ان “محور الشر الصهيوأميركي إتبع مع المقاومة في لبنان أسلوبا جديدا بعد فشله بمواجهتها، هو أسلوب الإفقار المتعمد للشعب اللبناني من خلال فقد الدولار من الأسواق ورفع سعره غير المبرر والفوضى من خلال استغلال غضب الشعب من الوضع الاقتصادي في حراك لا أفق له”، وتابع ان “ذلك يفرض علينا نوعا جديدا من المواجهة تعتمد على الصبر ورفض الانصياع والاعتماد على الذات”.

وحذر التجمع “من محاولات فرض شروط تمس بالسيادة اللبنانية من خلال صندوق النقد الدولي”، ودعا “الحكومة اللبنانية للاستعجال في إجراءات حماية أموال المودعين واسترداد الأموال المنهوبة واسترجاع الأموال المهربة وإقرار المجلس الأعلى لمحاكمة الفاسدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام